Die Farbe Gottes

Staffel 1 Folge 5 42 Minuten

Familie Camden erreicht eine erschütternde Nachricht: Die Kirche von Erics Studienfreund Morgan Hamilton wurde bei einem Brandanschlag zerstört. So kommt es, dass die Hamiltons mit allen vier Kindern bei den Camdens einziehen. Die älteren Sprösslinge sind davon gar nicht begeistert, aber nach anfänglichen Schwierigkeiten schließen sie Freundschaften. Nun heißt es also teilen! Und zwar nicht nur die Unterkunft, sondern Matt, Lucy, Mary und sogar Simon erfahren auch, wie es ist, mit rassistischer Gewalt und Diskriminierung konfrontiert zu sein. Können sie ihren Freunden in dieser schwierigen Situation helfen?