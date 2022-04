Strafe muss sein

Staffel 1 Folge 7 42 Minuten

Die Camden-Sprößlinge haben es nicht leicht mit ihrer Familie: Mary steht vor ihrem ersten Spiel in der Basketballmannschaft, doch da ihre Familie sie viel zu nervös macht, lädt sie sie kurzerhand aus. Ob das auch die richtige Entscheidung war? Lucy soll derweil auf Simon und Ruthie aufpassen, aber eigentlich möchte sie nur die coole Ashley (Mila Kunis) aus ihrer Klasse beeindrucken und vernachlässigt die beiden Kleinen. Die sind so in ihr Spiel vertieft, dass sie sich verlaufen. Eric sorgt sich um einen jungen Mann, dem er einen Platz in einer Suchtklinik besorgt hat. Dass Terry so schnell schon wieder entlassen wurde, kommt Eric komisch vor - er geht der Sache nach … In der Rolle der Ashley ist die junge Mila Kunis zu sehen.