Böse Gerüchte

Staffel 1 Folge 8 42 Minuten

In Sachen Liebe ist im Hause Camden einiges los: Simon steht völlig neben sich, denn seine Gedanken kreisen nur um Gabrielle. Mary bandelt mit Richard an, was Matt gar nicht gefällt. Er findet nicht, dass Richard ein guter Kerl ist, aber Mary hört nicht auf ihn. Doch sie können nicht beide Recht behalten ... Annie muss Eric einen gehörigen Vertrauensvorschuss geben, als sie und die Kinder sehen, wie er mit einer anderen Frau in ein Hotel eincheckt. Die Kinder sind da allerdings nicht so zurückhaltend und auch die Leute aus der Gemeinde tratschen bald ganz offen über Eric.