Familienanschluss

Staffel 1 Folge 11 42 Minuten

Matts neue Freundin Tia geht nicht nur mit in den Gottesdienst, sondern hat sich in kurzer Zeit mit der ganzen Familie angefreundet. Matt kann sich vorstellen, dass sie die Richtige für ihn ist. Empfindet sie genauso für ihn? Der Anblick des verliebten Paares lässt Annie sehnsüchtig an die Anfangszeit mit Eric denken. Lucy will Cheeleaderin werden. Doch da sie ungeschickt ist, erntet sie für ihre Idee hauptsächlich Spott. Wird sie ihren Traum dennoch in die Tat umsetzen?