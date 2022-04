Überraschung!

Staffel 1 Folge 12 42 Minuten

Matt lässt den Gottesdienst sausen und verärgert damit seinen Vater. Er will jedoch nur den guten Ruf von Mrs. Bink in der Gemeinde wahren und nimmt dafür den Ärger mit seinen Eltern auf sich. Dann zieht er auch noch Mary in seine Geheimnisse mit rein. Währenddessen macht sich Lucy um ihre Geburtstagsparty sorgen. Sie möchte eine Tanzparty veranstalten, doch das wird ihr nicht erlaubt. Simon macht sich Sorgen um Happy. Wann werden endlich ihre Welpen geboren?