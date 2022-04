Väter und Söhne

Staffel 1 Folge 14 42 Minuten

Im Hause Camden herrscht eine angespannte Stimmung. Erics Eltern kommen zu Besuch. Das führt zu allgemeinem Unmut. Die Rivalitäten zwischen Vater und Sohn spitzen sich zu, als sich herausstellt, dass beide Männer einen verwaisten Jungen in der Familie aufnehmen wollen. Was sagt jedoch der Rest der Familie dazu? Indes findet Annie heraus, was mit ihren gestohlenen Eheringen passiert ist.