Eine Frage der Ehre

Staffel 1 Folge 16 42 Minuten

Lucy macht sich Sorgen. Eine Freundin scheint über ihre Familienverhältnisse zu lügen. Was steckt tatsächlich hinter Suzannes Familienleben? Ruthie hat ihren ersten Tag in der Vorschule. Annie hat allerdings mehr mit der Trennung von ihrer jüngsten Tochter zu kämpfen als das Mädchen selbst. Matt verteidigt Mary in der Schule, als ein anderer Schüler schlimme Gerüchte über sie verbreitet.