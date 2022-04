Tag der Entscheidungen

Staffel 1 Folge 17 42 Minuten

Die Camdens bekommen Besuch von Tom Harrison. Der Pastor hofft auf eine Anstellung in Erics Gemeinde. Er scheint seine wahren Intentionen allerdings zu verheimlichen. Lucy soll mit dem Konfirmandenunterricht beginnen. Davor möchte sie aber die verschiedenen Religionen testen. Mary freundet sich mit Camille an. Das Mädchen scheint es mit der Ehrlichkeit aber nicht so ernst zu nehmen.