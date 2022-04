Späte Hochzeit

Staffel 2 Folge 1 42 Minuten

Als der 19. Hochzeitstag von Eric und Annie ansteht, hat Eric eine Idee. Er möchte Annie nach all diesen Jahren endlich kirchlich heiraten, denn das konnten sie damals nicht. Leider kommt diese spontane Entscheidung nicht bei allen so gut an wie bei Annie. Mitten in den Vorbereitungen kümmert sich Eric um ein Anliegen von Nora Chambers. Nachdem ihr Ehemann vor drei Jahren ermordet wurde, bittet sie Eric darum, ein Treffen mit dem Mörder ihres Mannes zu organisieren. Wird Eric das gelingen?