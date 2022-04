Staffel 2 Folge 2 42 Minuten

Der erste Schultag steht an. Simon kommt auf die High School, die ganz neue Herausforderungen mit sich bringt und auch Ruthie hat an ihrem allerersten Schultag einiges zu lernen. Für Mary ist es nicht leicht, das neue Schuljahr ohne ihr Basketballteam zu starten. Matt hat einen neuen Lehrer, der es anscheinend auf ihn abgesehen hat. Für Eric und Annie heißt der erste Schultag etwas ganz anderes; sie haben das Haus für sich und können die Zweisamkeit genießen. Doch plötzlich kommt ein Anruf für Eric - ein Junge will von einem Hochhaus springen.