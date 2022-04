Liebesgeflüster

Staffel 2 Folge 3 42 Minuten

Manchmal dreht sich alles um die Liebe. Als Lucy zusammen mit ihrer Mutter einkaufen ist, trifft sie auf ihre Mitschülerin Laurie und Annie lädt sie kurzerhand ein. Nach und nach stellt Lucy jedoch fest, dass Laurie kein so liebevolles Zuhause zu haben scheint wie sie. Matt liebt seine Freundin Heather. Zumindest steht es so in einem Brief von Matt an sie, den Simon und Ruthie heimlich lesen. Doch Schnüffelei kann zu Missverständnissen führen. Als Mary das mitkriegt, wird ihr bewusst, dass sie ihren Freund Wilson am selben Tag kennengelernt hat wie Matt Heather. Doch Wilson hat ihr noch nie gesagt, dass er sie liebt. Wird sie das ändern können?