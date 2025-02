Große Kinder, große Sorgen

Matt bekommt in der Schule von einem Freund einen Joint zugesteckt. Ohne weiter darüber nachzudenken, nimmt er ihn erst mal mit. Doch als er ihn zuhause verliert und Eric ihn findet, bricht damit im Zuhause Camden ein Sturm los. Während Eric alles tut, um herauszufinden, welches seiner Kinder mit Drogen in Kontakt steht, holen Annie alte Fehlentscheidungen ein. Jedes Familienmitglied merkt für sich selbst, wie schnell ein Vertrauensverhältnis in die Brüche gehen kann. Doch wie kann dieses Vertrauen wiederhergestellt werden?