Staffel 2 Folge 5 42 Minuten

Gerüchte können nur dann weiterleben, wenn jemand sie glaubt. Genau damit möchte Simon experimentieren und versucht, seine Familie glauben zu lassen, dass er schrumpft. Matt scheint es sogar zu glauben. Das denkt zumindest Simon. Auch Lucy und Mary kriegen von einem Gerücht aus der Schule mit. Eine Mitschülerin aus Lucys Stufe soll an Bulimie leiden. Um herauszufinden, was an dem Gerücht dran ist, lädt Lucy sie zu sich nach Hause ein. Doch Neugier ist nicht immer eine gute Charaktereigenschaft.