Beziehungskrisen

Staffel 2 Folge 6 42 Minuten

Beziehungen können schön sein, genauso können sie aber zu gebrochenen Herzen führen. Das kriegt Matt zu spüren, als Heather per Brief mit ihm Schluss macht. Ohne jemandem Bescheid zu sagen, macht sich Matt kurzerhand auf den Weg zu ihr nach Philadelphia. Wird er sie zurückgewinnen können? Mary ist glücklich mit Wilson, sehr glücklich sogar. Doch irgendwas an ihrer Beziehung scheint Wilson Gedanken zu bereiten. Auch für Simon spielt das Thema Beziehungen plötzlich eine Rolle, denn jeder aus seiner Klasse hat bereits eine Freundin. Jeder außer ihm. Als Lucy erfährt, dass sogar Ruthie schon einen Kuss bekommen hat, fragt sie sich, warum sie die Einzige ist, die noch nie geküsst wurde.