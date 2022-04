Staffel 2 Folge 9 42 Minuten

Hass ist ein schlimmes Gefühl, das Menschen dazu bringen kann, furchtbare Dinge zu tun. Simon kommt mit diesem Thema ganz unerwartet in Berührung, als er erfährt, dass seine Nachbarin Mrs. Kazek eine Überlebende aus dem Konzentrationslager Auschwitz Birkenau ist. Als ein Mitschüler ihm nicht glauben möchte, dass der Holocaust wirklich stattgefunden hat, will er alles tun, um seine Klasse über dieses Thema zu informieren. Doch wird Mrs. Kazek mit ihm über ihre schrecklichen Erlebnisse reden? Ruthie muss lernen, was für eine Wirkung die ausgesprochenen Worte "Ich hasse dich" haben, als sie sie ihrer Mutter ins Gesicht sagt. Dass Hass Beziehungen spalten kann, bemerken Mary und Lucy leider erst, als es schon zu spät ist.