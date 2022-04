Der Colonel räumt auf

Staffel 2 Folge 11 42 Minuten

Große Neuigkeiten bringen bei den Camdens einiges durcheinander: Eric hat die Chance darauf, dass seine Gottesdienste im Fernsehen übertragen werden und steht deshalb unter großem Druck wegen seiner Predigt für Sonntag. Annie versucht, ihm den Rücken freizuhalten, aber was zu viel ist, ist zu viel – da steht plötzlich im Familienchaos der Colonel vor der Tür. Dazu kommt noch, dass Lucy eine schlechte Note nach Hause bringt und Mary das Basketballteam verlassen will. Aber der Colonel weiß Rat ... meistens jedenfalls. Wird Eric seine Predigt rechtzeitig fertigkriegen und der Colonel alles wieder in geregelte Bahnen lenken können?