Marys Comeback

Staffel 2 Folge 15 42 Minuten

Marys großer Tag steht an: Nach einer ausgeheilten Verletzung kann sie endlich wieder Basketball spielen. Doch bei ihr will nicht so richtig Freude aufkommen. Aus Angst, ihre Gruppe zu verlieren, nimmt Ruthie ihre Mutter zum Ausflug mit. Simon fürchtet sich vor seiner Lehrerin Ms. Hunter und gibt vor, krank zu sein, um nicht am Unterricht teilnehmen zu müssen. Lucys beste Freundin Suzanne ist zu Besuch. Doch diese verschweigt ihr etwas.