Verabredung mit Folgen

Staffel 2 Folge 16 42 Minuten

Annie freut sich auf ein Familientreffen mit den Hamiltons. Doch alle haben schon andere Pläne. Eric will einen Abend unter Männern verbringen und sich mit Morgan Hamilton treffen. Lucy will unbedingt ins Kino mit Keesha Hamilton und Matt zieht mit John Hamilton los. Doch sind ihre Verabredungen wirklich die bessere Wahl? Schließlich bleibt Annie nur noch ein Treffen mit ihrer Freundin Patricia Hamilton in Begleitung ihrer beiden Kleinsten, Ruthie und Lynn Hamilton, die auch noch Krach miteinander haben. Ein Familientreffen der anderen Art.