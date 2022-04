Schicksalsschläge

Staffel 2 Folge 17 42 Minuten

Die Zeichen stehen auf Veränderung im Hause Camden: Simon und Ruthie streiten sich dermaßen, dass Annie vorschlägt, Simon könne auf den Dachboden ziehen. Doch plötzlich bietet Matt an, Simon sein Zimmer zu geben, da er sowieso bald aufs College gehen wird – eine Tatsache, die Annie zu schaffen macht. Lucys Freundin Sarah und ihre Schwester Jen sind unzertrennlich. Sie machen alles zusammen und manchmal lässt Jen, die grade ihren Führerschein gemacht hat, ihre kleine Schwester sogar ans Steuer. Lucy ist begeistert von so viel schwesterlichem Zusammenhalt und verabredet sich mit den beiden. Am Abend bringt Sergeant Michaels eine schreckliche Nachricht, die alles verändern wird.