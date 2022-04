Der Abschlussball

Staffel 2 Folge 20 42 Minuten

Die ganze Schule spricht davon: Matt hat als einziger kein Date für den Abschlussball. Aber Eric hat die Lösung dafür. Mary und Lucy werden von zwei Jungs am Telefon zu einem Date eingeladen, allerdings verläuft das Doppeldate anders als gehofft. Ruthie ist deprimiert, weil ihr Idol „Snappy“ gar kein Dino, sondern nur Erics Highschool-Flamme ist, die in einem Kostüm steckt. Eric hat zwar gute Absichten, aber am Ende macht er alles nur noch schlimmer - am liebsten wäre er im Bett geblieben! Und das Gespräch mit Simon kommt erst noch ...