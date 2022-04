Eins und eins macht neun

Staffel 3 Folge 1 42 Minuten

Annie macht die Schwangerschaft sehr zu schaffen und das lässt sie auch alle spüren. Eric versucht alles, um es ihr angenehmer zu machen, aber es scheint ihm nicht zu gelingen. Und dann steht auch noch der 20. Hochzeitstag vor der Tür - was soll er nur tun? Matt sucht zu Beginn des ersten Semesters eine WG und bekommt ein überraschendes Angebot. Bei Simon, Mary und Lucy dreht sich alles um die Liebe: Simon hat eine Freundin, die leider gar keinen guten Einfluss auf ihn hat und Mary beginnt mit Lucy einen Wettbewerb darum, wer mehr Dates bekommen kann. Was Eric wohl dazu sagt? Am Ende des Hochzeitstages gibt es dann für alle Camdens noch eine große Überraschung.