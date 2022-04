Freundinnen

Staffel 3 Folge 4 42 Minuten

Lucys neue Freundin Nicole scheint einen schlechten Einfluss auf sie zu haben. Davon ist zumindest Mary überzeugt, denn seit die beiden befreundet sind, schreibt Lucy schlechte Noten. Weiter will Mary sich eigentlich gar nicht einmischen, doch dann begegnet sie Nicole in einer beängstigenden Situation. Ruthie macht sich Gedanken darüber, ob sie noch Beachtung bekommt, wenn die Zwillinge auf der Welt sind und Matt will das Herz einer Kommilitonin gewinnen, doch das scheint gar nicht so leicht zu sein.