Saat der Gewalt

Staffel 3 Folge 7 42 Minuten

Ruthie spielt ein Videospiel mit ganz viel "Ba-Boom", Lucy schaut "Vom Winde verweht" und fragt sich, ob eine Ohrfeige romantisch sein kann und Matt bekommt ein Veilchen, als er mit Mary Basketball spielt. Außerdem verhält sich Matts neue Flamme Shana merkwürdig und hält ihn von ihrer Familie fern. Will sie etwas verbergen? Als Simon in der Schule bedroht wird und weder Polizei noch Schuldirektor etwas tun können, schreitet Eric zur Tat. Aber damit bringt er sich selbst in Gefahr ... Diese Folge wirft wichtige Fragen auf: Welche Auswirkung hat Gewalt in Videospielen auf Kinder? Sind Cartoons okay? Wie geht man mit Wut richtig um? Kann eine Ohrfeige wie bei "Vom Winde verweht" romantisch sein? Ist der Besitz von Waffen eine Kleinigkeit? Und was kann man tun, wenn man bedroht wird?