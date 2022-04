Frohe Weihnachten

Staffel 3 Folge 10 42 Minuten

In Glenoak steht Weihnachten vor der Tür und Eric hat sich für jedes seiner Kinder eine besondere Aufgabe ausgedacht, wie sie in der Gemeinde helfen können - aber niemand ist davon wirklich begeistert. Für Mary läuft es wider Erwarten sehr gut, denn sie trifft jemand ganz Besonderen bei ihrem Job. Ruthie möchte unbedingt im Einkaufszentrum beim Weihnachtsmann auf dem Schoß sitzen. Doch dann erkennt sie den Mann hinter dem weißen Bart wieder und ist schockiert... kann sie jetzt noch an ihn glauben? Annie und Eric opfern jeweils etwas sehr Kostbares, um sich gegenseitig ein Geschenk machen zu können. Simon bittet Gott um etwas, das eigentlich unmöglich scheint, aber das Gebet um einen Hund hat damals ja auch funktioniert.