Machtkämpfe

Staffel 3 Folge 13 42 Minuten

Bald ist es so weit und Annie bekommt die Zwillinge. Eric bereitet die Kinder darauf vor, indem er Aufgaben verteilt und Gespräche anbietet. Nur tatsächlich scheinen alle ganz locker mit dem baldigen Nachwuchs umzugehen - erst mit der Zeit kommt heraus, dass gerade Simon und Ruthie einige Bedenken haben. Schließlich wird schon sehr bald alles anders sein. Während Annie sich mit neugierigen weiblichen Kirchenmitgliedern in ihrem Haus rumschlagen muss, lernen Eric und Matt, dass Rassismus auch in Glenoak immer noch ein Problem ist.