Familienzuwachs

Staffel 3 Folge 14 42 Minuten

Es ist so weit! Annie liegt im Krankenhaus und jeden Moment können die Zwillinge kommen. Als Stunde um Stunde vergeht, ohne dass die Wehen stärker werden, raten ihr alle Ärzte zu einem Kaiserschnitt. Annie besteht jedoch darauf, die Kinder herkömlich auf die Welt zu bringen. In Doktor Hastings, dem Arzt, der schon Matt auf die Welt gebracht hat, findet sie schließlich einen Verbündeten, der ihr bei der normalen Geburt helfen will. Das Glück scheint zum Greifen nah, doch dann ergeben sich Komplikationen …