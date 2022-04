Staffel 3 Folge 16 42 Minuten

Paranoia kann einen blind für die Wahrheit machen. Das muss auch Eric feststellen. Denn als plötzlich alle seiner Mitarbeiter in der Gemeinde etwas zu verheimlichen scheinen, wird er die Sorge nicht mehr los, dass er bald gefeuert wird. Mit dem, was alle um ihn herum wirklich vorhaben, rechnet er nicht. Simon will unbedingt Teil des Baseballteams werden. Er bittet Mary um Hilfe, doch macht sie am Ende alles nur schlimmer? Lucy bekommt mit, dass ihr Exfreund Jimmy Moon mit Drogen zu tun hat. Trotz des Verbots ihrer Eltern geht sie der Sache nach. Was wird sie aus der Sache lernen?