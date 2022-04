Sündenfall

Staffel 3 Folge 18 42 Minuten

Simon hat Angst, seine Zeitungs-Route zu verlieren, denn der Knauserich Malone will nicht für die Zeitung zahlen. Mit der Hilfe einer Nachbarin heckt Simon einen Plan aus, um Malone auszutricksen. Der gute Ruf des Präsidenten von Matts College wird beschmutzt, als seine Affäre mit einer Studentin an die Öffentlichkeit gelangt. Mary fährt den Wagen von Miles Olsen auf dem Schulparkplatz an. Der kleine Unfall endet allerdings nicht in einer Strafe ...