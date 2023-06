Gleiches Recht für alle

Staffel 4 Folge 3 42 Minuten

Annie und Lucy gehen auf die Straße, um gegen die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan zu protestieren. Auch Eric hat einiges zum Thema Gleichberechtigung zu sagen. Ein Paar mit traditioneller Rollenverteilung vertraut sich ihm an. Ruthie möchte dem Football-Team ihrer Schule beitreten. Diese Folge griff bei Erstausstrahlung im Jahr 1999 aktuelle Themen auf. Sie wurde wenige Monate nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und der systematischen Unterdrückung der Frauen im Land gesendet.