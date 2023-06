Neue Perspektiven

Matt hat seinen Job in der Krankenhaus-Cafeteria satt. Was soll er nur mit seiner Zukunft anfangen? Die Camdens brauchen dringend ein neues Auto und Mary und Lucy wünschen sich ein eigenes Badezimmer. Kann die Familie sich solche Ausgaben leisten? Simon hat eine Verehrerin in der Schule. Die gibt ihm aber sehr gemischte Signale.