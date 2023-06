Bewährungsproben

Staffel 4 Folge 10 42 Minuten

Mary muss ihre Sozialstunden ableisten. Ein Junge versüßt ihr aber die Arbeit. Simon schließt sich einem Schulprojekt an, das eine Wand der Schule bemalen will. Die anderen Jungs heißen ihn aber nicht willkommen. Matt ist wütend: Seine Freundin hat sich für ein Studium in New York beworben und ihm nichts davon erzählt.