Eine Frage des Vertrauens

Staffel 4 Folge 13 42 Minuten

Matt ist verzweifelt: Shana wohnt jetzt in New York und er vermisst sie schrecklich. Seine Trübsal zieht andere Frauen jedoch magisch an. Eric und Annie erlauben es Mary, mit Robbie auszugehen. Der Haken: Lucy und Robbies Bruder müssen mitkommen. Simon und Nigel kaufen illegal Zigaretten. Entschließen sie sich auch dazu, das Rauchen auszuprobieren? Was steckt bloß hinter Ruthies geheimnisvollen Schulprojekt?