Gebete

Reverend Camden erhält einen anonymen Brief von einem Jungen, der ihn in seiner Not um Gebet bittet. Eric setzt alles daran, ihn zu finden, um ihm dann helfen zu können. Mit dem Thema Gebet hat Eric seine ganze Familie angesteckt. Marry und Simon beten ohne Unterlass, um wieder Kontakt zu ihren Liebsten zu bekommen, Matt und John wetteifern im Gebet um ein Date und Ruthie bittet Gott sehnlichst um ein Pony. Wird es Annie gelingen, ihrer Familie klarzumachen, worum es beim Beten wirklich geht?