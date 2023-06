Zerplatzte Träume

Staffel 4 Folge 18 42 Minuten

Mary träumt eines nachts davon, dass sie Basketball in der Profiliga spielt. Als sie am Morgen einen Anruf ihres Trainers bekommt, ist die Sache für sie klar: Sie wird in die Profiliga aufgenommen! Ruthie ist daraufhin überzeugt, dass auch ihr Traum in Erfüllung gehen wird. Matt beschließt, nach New York zu Shana zu ziehen und lässt ihr ausrichten, dass er bald kommt. Doch ist es wirklich so einfach? Eric und Annie haben damit zu kämpfen, dass die Träume ihrer Kinder ganz andere sind als ihre.