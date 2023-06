Nichts als die Wahrheit

Staffel 4 Folge 20 42 Minuten

Ruthie erhält in der Schule den Auftrag, eine Geschichte zu schreiben. Glücklicherweise bietet ihre Familie ja immer genügend Stoff für aufregende Geschichten. Außerdem kommt ein Reporter die Camdens besuchen, der einen ausführlichen Artikel über sie schreiben möchte. Eric ist sich sicher, dass sie einen guten Eindruck machen werden und das noch mehr Menschen in die Kirche führt. Doch alle in der Familie haben irgendeine Geschichte, die sie lieber für sich behalten würden. Also verpflichten sie sich gegenseitig zu Verschwiegenheit. Einem grandiosen Artikel über die Pastorenfamilie steht also nichts mehr im Weg ... oder? (Mit Gastauftritt der Sängerin Sandi Patty)