Ein offenes Geheimnis

Das College-Thema lässt Mary nicht los. Und als dann auch noch Lucy auf die Idee kommt, sich für eine Frühaufnahme am College zu bewerben, flüchtet Mary entnervt zu ihrer Freundin Frankie. Aber ist diese wirklich so ein guter Umgang für Mary? Eric möchte gern einen Filmabend mit seinen Kindern machen - so wie früher, aber die Fünf haben andere Pläne. Doch Eric und Annie wären nicht sie selbst, wenn sie nicht auch aus dieser Situation das Beste machen würden... Ruthie arbeitet derweil an einem Schreibprojekt für die Schule, doch leider ist ihr eigenes Leben zu ereignislos dafür. Deshalb schnüffelt sie einfach im Leben ihrer Familie herum und bekommt dabei mehr zu sehen als ihr lieb ist.