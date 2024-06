Verschlungene Pfade (1/2)

Mary entscheidet sich, für Robbie aus Buffalo wieder nach Glenoak zurückzuziehen. Der scheint mit ihrer Entscheidung jedoch nicht so glücklich zu sein - was ist sein Problem? Als Lucy erfährt, dass ihr Freund Jeremy eine Einladung für ein Stipendium in New York bekommen hat, ist sie ratlos - wie sollen sie ihre Beziehung unter diesen Umständen weiterführen? Eric bekommt weiterhin Besuch von Serena in seinem Büro. Alle sagen ihm, dass er sich von ihr fernhalten sollte, doch Eric ist überzeugt, dass Serenas Motive nichts mit ihm zu tun haben. Liegt er damit richtig?