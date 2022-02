Gemeinheiten

Staffel 6 Folge 2 42 Minuten

Simon verteidigt in der Schule einen Jungen namens Mick, der von anderen Mitschülern gemobbt wird. Später verrät ihm Mick, dass er vorhabe, sich an seinen Peinigern zu rächen indem er sie erschießt. Eine ernstgemeinte Drohung? Wie soll Simon damit umgehen? Mary bewirbt sich um eine Ausbildung bei der Feuerwehr und bekommt von Wilson Tipps für das Vorstellungsgespräch. Ob die hilfreich sind? Lucy sorgt mit einer bissigen Bemerkung für ein schweres Missverständnis zwischen Robbie und Ruthie. Außerdem öffnet sie sich nun auch gegenüber ihrer Mutter und erzählt ihr, warum sie so plötzlich ihre Verlobung mit Jeremy gelöst hat. Eric bekommt Besuch von seiner alten Freundin Bird, die Rat in einer familiären Angelegenheit braucht.