Staffel 6 Folge 4 42 Minuten

Ruthie muss einen Aufsatz über ihren Berufswunsch für die Zukunft schreiben, weiß aber nicht, was sie werden will. Eric gibt ihr den Rat, eine Liste mit ihren Talenten zu machen, um zu sehen, welcher Beruf am besten dazu passen würde. Simon arbeitet seit einer Woche in einer Pizzeria, aber der Umgang mit Kunden und dem Boss fällt ihm schwer. Offenbar hat er kein Talent für den Job - oder? Robbie versucht Lucy mit seinem Kumpel Hugh zu verkuppeln und ist dann gar nicht begeistert, dass es auf Anhieb zwischen den beiden knistert. Annie und Matt treffen Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft, während Mary Probleme in der Feuerwehrausbildung hat. Sie bringt dort nicht die volle Leistung und privat kann sie sich nicht mehr im gewohnten Maß um Wilson und den kleinen Billy kümmern. George sagt ihr, dass sie sich möglicherweise zwischen ihrem Traumberuf und ihrem Traummann wird entscheiden müssen. Da wird Wilson klar, dass er sie bisher ganz selbstverständlich wie seine Ehefrau behandelt hat, was sie ja offiziell überhaupt noch nicht ist…