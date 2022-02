Von Kuss zu Kuss

Staffel 6 Folge 5 42 Minuten

Annie macht ihr neuer Job als Ethik-Lehrerin an Ruthies Schule großen Spaß, doch gleich am ersten Tag zieht sie durch ein Missverständnis den Zorn der Eltern einer ihrer Schülerinnen auf sich. Kann sie die Sache noch klarstellen, bevor ihr deswegen gekündigt wird? Bei den jungen Camdens geht es im Liebesleben drunter und drüber. Simon wird hemmungslos von der Freundin seines Kumpels Morris angebaggert. Zwischen Cheryl und Matt läuft es nicht gut, weswegen sie unabhängig voneinander das Gespräch mit Eric suchen und dabei zu sehr verschiedenen Schlüssen kommen. Lucy und Robbie gehen einander aus dem Weg seit Robbie versucht hat, sie zu küssen. Doch das lindert nicht die Spannung zwischen ihnen. Mary hat sich noch nicht entschieden, ob sie Wilson heiraten will. Und dann macht ihr auch noch ihr gutaussehender Feuerwehrkollege schöne Augen. Muss Wilson sich Sorgen machen?