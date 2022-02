Staffel 6 Folge 9 42 Minuten

Lucy und Mary sitzen trübsinnig herum und bemitleiden sich, weil sie keine Freunde haben. Da macht Ruthie ihnen einen Vorschlag: Die beiden sollen sich von Mutter Annie und Vater Eric die richtigen Jungs aussuchen lassen. Schließlich kennen die ihre Töchter am besten und meinen es gut mit ihnen. Einen Versuch wäre es wert, finden Mary und Lucy und überreichen ihren Eltern ihren Anforderungskatalog für den perfekten Ehemann. Was dabei wohl rauskommt? Matt und Simon wollen lieber auf eigene Faust geeignete Partnerinnen finden. Aber wie lockt man nette, familienorientierte Frauen an? Hier kommen die süßen kleinen Zwillinge David und Sam ins Spiel. Robbie verbringt neben seinen beiden Jobs jede freie Minute mit Joy und muss dringend mal etwas Zeit finden, um für seine Prüfungen zu büffeln. Doch Joy fleht ihn an, sie ausgerechnet heute nicht allein zu lassen. Robbie erfährt, dass dieser Tag für ihre Familie eine besondere Bewandtnis hat, seit ihr kleiner Bruder vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist ...