Ansichtssache

Staffel 6 Folge 10 42 Minuten

Was für ein Durcheinander! Eric hat vergessen, seiner Familie anzukündigen, dass Großvater Jackson übers Wochenende zu Besuch kommt, dabei hat jetzt wirklich niemand Zeit, sich um den an Alzheimer erkrankten und schon etwas verwirrten alten Herrn zu kümmern. Annie muss Schulaufsätze benoten und flüchtet sich dazu in die ruhige Bibliothek. Eric hat etwas Dringendes in der Kirche zu erledigen - sagt er jedenfalls. Lucy bewacht das Telefon, weil ihr Ex-Verlobter Jeremy angekündigt hat, sich bei ihr zu melden und sie gespannt ist, was er ihr zu sagen hat. Will er sie etwa zurückgewinnen? Mary geht zur örtlichen Feuerwehr und versucht den Leiter dort zu überzeugen, ihr einen Platz im Ausbildungskurs zu geben. Also bleibt es an Simon hängen, sich um seinen Opa zu kümmern. Dabei hatte Eric ihm eigentlich versprochen, heute gemeinsam Simons Fahrerlaubnis abzuholen, mit der dieser unter Aufsicht eines erwachsenen Führerscheinbesitzers seine ersten Fahrversuche unternehmen darf. Kurzentschlossen bietet Großvater Jackson an, Simon zur Führerscheinstelle zu fahren und die Genehmigung abzuholen - schließlich hat der rüstige Rentner ja immer noch seinen Führerschein. Auf der Rückfahrt überredet er Simon, gleich mal mit dem Üben anzufangen und löst mit seinen Fahr-Tipps dann auch prompt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei aus…