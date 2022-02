Der Verlobungsring

Annie gibt den Job als Ethiklehrerin an Ruthies Schule auf und überrascht damit ihre ganze Familie. Ruthie ist gar nicht begeistert, als sie erfährt, dass die Lehrerin, die als Ersatz eingestellt wird, Ms. Riddle ist - die Lehrerin, die sie einst als dumm beschimpfte, woraufhin Ruthie verstört an eine Privatschule flüchtete. Ruthies Hass auf Ms. Riddle ist immer noch groß und sie wartet nur darauf, ein Hühnchen mit ihr zu rupfen. Mary versucht indessen weiter, Wilson zu kontaktieren und erfährt, dass er weggezogen ist und nicht will, dass sie seine neue Adresse erfährt. Als dann plötzlich Ben, der Feuerwehrmann, dem sie damals den verhängnisvollen Kuss gab, bei den Camdens auftaucht, scheint Mary Wilson aber ganz schnell zu vergessen. Lucy ist neidisch auf Marys gutaussehenden neuen Verehrer. Allerdings muss auch sie nicht lange ohne männliche Aufmerksamkeit auskommen, denn Robbies Bruder, der Musiker Ronald, kommt zu Besuch und ist sehr erzürnt als herauskommt, dass Robbie zwischenzeitlich mit seiner Muse Lucy angebandelt hat…