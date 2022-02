Traumfrauen

Es ist Valentinstag. Während Simon ganz unerwartet ein wunderbares Date bekommt, sind Mary und Lucy eher schlecht gelaunt. Mary muss Robbie loslassen und Lucy trifft ausgerechnet an diesem Tag ihren Ex-Verlobten Jeremy wieder, der eine neue Freundin hat. Robbie hat eine ganz besondere Überraschung für Joy, denn es ist ihm wirklich ernst mit ihr. Während Matt alten Beziehungen hinterhertrauert, weiß Eric mal wieder überhaupt nicht, was mit Annie los ist. Warum ist sie so abweisend?