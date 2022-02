Her mit der Braut!

Matt will heiraten. Das weiß er sicher - doch wen er heiraten will, das weiß er noch nicht. Als er an einem Abend im Krankenhaus einspringen muss, lernt er eine Arbeitskollegin kennen. Sie heißt Sarah und die Chemie zwischen den beiden stimmt sofort. So sehr, dass sie bereits nach wenigen Stunden feststellen, dass sie sich kennenlernen und heiraten wollen. Doch ein wichtiges Hindernis gilt es zu überwinden: Matt ist Christ, aber Sarah ist Jüdin. Sein Vater ist Pastor, ihr Vater Rabbi. Für die beiden ist das kein Problem, doch wie werden ihre Familien auf die überstürzten Pläne reagieren?