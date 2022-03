Für Ehre und Vaterland

Staffel 6 Folge 20 42 Minuten

Von einem Schulprojekt aus beginnt Ruthie die Brieffreundschaft mit dem Staff Sergeant Dwight J. Morgan, der als Marine in Afghanistan stationiert ist. Als die Familie davon erfährt, erzählt Ruthie ihnen alles, was sie von Dwight weiß. Die Camdens sind beeindruckt von Ruthie. Doch das Blatt wendet sich, als eines Morgens die Nachrichten kommen, dass in Afghanistan ein Hubschrauber abgestürzt ist und zwei Marines gestorben sind. Als Ruthie durch ihren Großvater Colonel Camden davon erfährt, ist sie sehr traurig. Um ihm Ehre zu erweisen, organisiert sie zusammen mit Eric eine Gedenkfeier für den toten Soldaten. Sein tragischer Tod bringt alle in der Familie dazu, nachzudenken.