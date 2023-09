Zerwürfnisse (2/2)

Nachdem sich Eric und Richard mit ihren Kindern und miteinander zerstritten haben, scheint es, als würde die Hochzeit ausfallen. Doch Annie und Rosina sehen das nicht so. Sie setzen alles daran, dass die Hochzeit von Matt und Sarah doch noch stattfinden kann, auch ohne ihre dickköpfigen Ehemänner. Als Erics Vater erfährt, was Eric getan hat, führt er ein ernstes Gespräch mit ihm. Doch es könnte bereits zu spät sein, um sich umzuentscheiden. Lucy und Mary geraten in Panik, als Ben und Kevin plötzlich vor ihrer Haustür stehen. Können sie ihre Probleme noch klären?