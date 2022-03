Eine Frage des Herzens

Staffel 7 Folge 4 42 Minuten

Eric bekommt von seinem Arzt eine Diagnose, die ihn in Panik versetzt - er muss am offenen Herzen operiert werden. Er sollte es seiner Familie so schnell wie möglich sagen, doch er bringt es nicht übers Herz. Stattdessen geht er mit ihnen zum Bowling, um einen schönen Abend mit allen zu verbringen. Das geht natürlich nicht, ohne dass Verdacht geschöpft wird. Besonders Annie macht sich Sorgen um ihren Mann. Wie wird sie reagieren, wenn sie es erfährt?