Elvis lebt!

Staffel 7 Folge 5 42 Minuten

Während Eric operiert wird heißt es für alle anderen warten. Lucy wird die Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst und entscheidet, dass sie mit Kevin keine Zeit mehr verlieren möchte. Aber er ist gar nicht so begeistert von ihren Neuigkeiten. Will er sie doch nicht mehr heiraten? Ruthie ist immer noch sauer auf Eric und möchte nicht ins Krankenhaus. Doch Sarah weiß was zu tun ist. Sie macht Ruthie mit einer Freundin bekannt. Eric bekommt davon natürlich nichts mit, denn er träumt nur vom King - Elvis!