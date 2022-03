Verlorene Seelen

Staffel 7 Folge 9 42 Minuten

Lucy freut sich schon lange auf den Tanz-Abend, den sie mit Kevin in der Pool Hall verbringen wird. Als sie hingeht, sieht sie Kevin jedoch mit Roxanne tanzen. Von Eifersucht überwältigt läuft sie davon und trifft auf Chandler, der ihr hilfsbereit ein Gespräch anbietet. Die beiden unterhalten sich lange in der Kirche, doch die friedliche Stimmung schlägt um, als Kevin sie dort vorfindet. Eric beschäftigt seine Zukunft - wird er jemals so weiterleben können wie zuvor? Er trifft eine Entscheidung, die Annie ganz und gar nicht gefällt.